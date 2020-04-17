Пандемия привела к возникновению больших сложностей на рынке занятости Китая
14:32 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпидемия нового коронавируса привела к возникновению больших трудностей на рынке занятости Китая и ситуация в дальнейшем будет еще более сложной. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.
"В сфере занятости по-прежнему существуют очень значительные трудности. Особенно это касается предстоящего этапа, когда негативное воздействие пандемии на экономику еще больше возрастет, - рассказал он на пресс-конференции. - Прежде всего это связано с сокращением заказов и недостаточно высоким спросом. В таких условиях очень сложно решать вопросы, касающиеся обеспечения занятости среди населения".
По словам чиновника, наиболее уязвимыми в подобной ситуации оказываются сезонные рабочие из сельской местности и выпускники вузов.
НОВОСТИ
- 15:12 17.04.2020
- Студенты могут подать документы для поступления в вуз дистанционно - приказ Минобрнауки РФ
- 15:00 17.04.2020
- Суд арестовал подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске
- 14:15 17.04.2020
- Эксперты: Отмена арендных платежей позволит столичным предпринимателям более эффективно перераспределить финансы
- 14:12 17.04.2020
- США поддержали решение российских властей перенести парад Победы
- 14:00 17.04.2020
- Набиуллина исключила введение моратория на снятие банковских вкладов населения
- 13:55 17.04.2020
- Получить статус безработного в Подмосковье теперь можно онлайн
- 13:32 17.04.2020
- Кремль констатирует разную степень готовности регионов РФ к борьбе с коронавирусом
- 13:20 17.04.2020
- Трамп объявил о планах поэтапно снимать ограничения, введенные в США из-за коронавируса
- 13:05 17.04.2020
- В Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников
- 13:00 17.04.2020
- Путин по видеосвязи проверит готовность медцентров к лечению инфекции COVID-19 - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать