Пандемия привела к возникновению больших сложностей на рынке занятости Китая

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемия нового коронавируса привела к возникновению больших трудностей на рынке занятости Китая и ситуация в дальнейшем будет еще более сложной. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

"В сфере занятости по-прежнему существуют очень значительные трудности. Особенно это касается предстоящего этапа, когда негативное воздействие пандемии на экономику еще больше возрастет, - рассказал он на пресс-конференции. - Прежде всего это связано с сокращением заказов и недостаточно высоким спросом. В таких условиях очень сложно решать вопросы, касающиеся обеспечения занятости среди населения".

По словам чиновника, наиболее уязвимыми в подобной ситуации оказываются сезонные рабочие из сельской местности и выпускники вузов.