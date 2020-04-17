Получить статус безработного в Подмосковье теперь можно онлайн
13:55 17.04.2020
Чтобы получить статус безработного в Московской области, достаточно отправить документы на портал "Работа в России", посещать центр занятости, чтобы узнавать о вакансиях и отчитываться о трудоустройстве на предложенные позиции, необязательно. Об этом сообщается в Инстаграм пресс-службы губернатора и правительства региона.
Не требуется предоставлять копию трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. "На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, а все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Все варианты вакансий будут поступать в личный кабинет, там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее предложение. На 11-й день, если работу найти не удастся, будет назначено пособие по безработице. Такой порядок будет действовать до 31 декабря.
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