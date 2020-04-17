Суд арестовал подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске
15:00 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, планировавшего совершить нападение на школу. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.
"Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на 2 месяца, до 17 июня включительно", - сказал собеседник агентства.
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