Суд арестовал подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, планировавшего совершить нападение на школу. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на 2 месяца, до 17 июня включительно", - сказал собеседник агентства.