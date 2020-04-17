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НОВОСТИ

Большинство россиян не планирует пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам - исследование

16:00 17.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

79% абонентов домашнего интернета не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам из списка Минкомсвязи, следует из опроса AC&M Consulting (результаты есть у “Ъ”). Он проводился с 30 марта по 11 апреля в 24 городах семи федеральных округов среди 1,5 тыс. пользователей домашнего интернета.

35% опрошенных объяснили отсутствие интереса к бесплатному доступу тем, что у них безлимитный интернет, 23% отметили, что их оператор и так не будет отключать доступ в случае неоплаты счета за апрель. «Совершенно точно» или «скорее всего» воспользуются бесплатным доступом 21% абонентов.

Важными в самоизоляции для пользователей оказались зарубежные WhatsApp и YouTube. Пользователи интересуются ресурсами, которые позволяют сэкономить на звонках или контенте, а интернет, как правило, оплачивают в рамках безлимитных тарифов, поясняют эксперты.

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