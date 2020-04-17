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НОВОСТИ

Путин и Макрон обсудили возможность саммита "пятерки" СБ ООН в формате видеоконференции

16:12 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров стран пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

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