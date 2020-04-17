Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы - Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что проблема распространения коронавируса касается не только Москвы, но каждого региона России. На это российский лидер обратил внимание на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.

"Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом!" - сказал Путин.