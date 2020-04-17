0
0
143
НОВОСТИ

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно - Путин

17:00 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

"Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них", - сказал глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:59 17.04.2020
Талибы освободили из плена 20 афганских силовиков
0
47
17:40 17.04.2020
Новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей - Путин
0
89
17:12 17.04.2020
Киев в данный момент является самым загрязненным городом мира - СМИ
0
159
16:32 17.04.2020
Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы - Путин
0
222
16:12 17.04.2020
Путин и Макрон обсудили возможность саммита "пятерки" СБ ООН в формате видеоконференции
0
200
16:00 17.04.2020
Большинство россиян не планирует пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам - исследование
0
209
15:32 17.04.2020
В Канаде из-за пандемии не могут рассмотреть дело о депортации бывшего эсэсовца
0
243
15:12 17.04.2020
Студенты могут подать документы для поступления в вуз дистанционно - приказ Минобрнауки РФ
0
252
15:00 17.04.2020
Суд арестовал подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске
0
249
14:32 17.04.2020
Пандемия привела к возникновению больших сложностей на рынке занятости Китая
0
276

Возврат к списку