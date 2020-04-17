Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

"Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них", - сказал глава государства.