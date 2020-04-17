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Киев в данный момент является самым загрязненным городом мира - СМИ

17:12 17.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Киев сегодня является самым загрязненным городом мира. Причиной этого стали пожары, которые возобновились в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В полночь индекс загрязнения воздуха в некоторых районах Киева доходил до 343-х единиц. При том, что в обычное время этот показатель не превышает 150 единиц. Власти города попросили жителей не открывать окна, не выходить на улицу, а также пить больше жидкости и увлажнять помещения. Сами жители Киева жалуются на сильный запах гари в воздухе и задымление.

Местные СМИ сообщают, что причиной загрязнения воздуха стали пожары, которые возобновились в зоне отчуждения Ч АЭС 16 апреля из-за накрывшей область песчаной бури. Отмечается, что огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. По предварительной версии, причиной пожаров стали несколько поджогов.

Мэр Киева Виталий Кличко находится с рабочим визитом в Чернобыльской зоне. По его словам, радиоционного загрязнения воздуха эксперты не зафиксировали.  Эхо Москвы

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