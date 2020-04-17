Новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей - Путин
17:40 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
Таким образом он прокомментировал выступление главы Башкирии Радия Хабирова, который отметил, что "вирус бьет по очагам".
"Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя, вот из-за чего", - подчеркнул Путин.
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