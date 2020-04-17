0
0
43
НОВОСТИ

Талибы освободили из плена 20 афганских силовиков

17:59 17.04.2020 Источник: НГ-Online

талибы.jpg
Фото из аккаунта информагентства Ariana News в Twitter
Руководители афганского «Талибана» (организация запрещена в РФ) сегодня освободили из плена 20 солдат Афганской национальной армии (АНА) и сотрудников полиции. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Процедура освобождения пленников состоялась у ворот Султана Гази Бабы в городе Мехтарлам (административный центр восточной афганской провинции Лагман). По словам представителей «Талибана», каждый освобожденный из плена силовик получил одежду и 5 тыс. афгани.

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 17.04.2020
Новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей - Путин
0
89
17:12 17.04.2020
Киев в данный момент является самым загрязненным городом мира - СМИ
0
159
17:00 17.04.2020
Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно - Путин
0
145
16:32 17.04.2020
Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы - Путин
0
222
16:12 17.04.2020
Путин и Макрон обсудили возможность саммита "пятерки" СБ ООН в формате видеоконференции
0
200
16:00 17.04.2020
Большинство россиян не планирует пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам - исследование
0
209
15:32 17.04.2020
В Канаде из-за пандемии не могут рассмотреть дело о депортации бывшего эсэсовца
0
243
15:12 17.04.2020
Студенты могут подать документы для поступления в вуз дистанционно - приказ Минобрнауки РФ
0
252
15:00 17.04.2020
Суд арестовал подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске
0
249
14:32 17.04.2020
Пандемия привела к возникновению больших сложностей на рынке занятости Китая
0
276

Возврат к списку