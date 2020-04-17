Талибы освободили из плена 20 афганских силовиков
17:59 17.04.2020 Источник: НГ-Online
|Фото из аккаунта информагентства Ariana News в Twitter
Процедура освобождения пленников состоялась у ворот Султана Гази Бабы в городе Мехтарлам (административный центр восточной афганской провинции Лагман). По словам представителей «Талибана», каждый освобожденный из плена силовик получил одежду и 5 тыс. афгани.
Андрей Серенко
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