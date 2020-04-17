Талибы освободили из плена 20 афганских силовиков

17:59 Источник: НГ-Online

Фото из аккаунта информагентства Ariana News в Twitter

Руководители афганского «Талибана» (организация запрещена в РФ) сегодня освободили из плена 20 солдат Афганской национальной армии (АНА) и сотрудников полиции. Об этом сообщил официальный представитель талибов

Процедура освобождения пленников состоялась у ворот Султана Гази Бабы в городе Мехтарлам (административный центр восточной афганской провинции Лагман). По словам представителей «Талибана», каждый освобожденный из плена силовик получил одежду и 5 тыс. афгани.

Андрей Серенко