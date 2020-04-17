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В Москве и Подмосковье на Пасху будут усилены меры безопасности около храмов

18:30 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные и подмосковные полицейские усилят меры безопасности около храмов на Пасху, которая отмечается 19 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские Москвы и Московской области в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов", - сказал собеседник агентства. Также будут усилены и меры пожарной безопасности.

Источник подчеркнул, что на граждан, остановленных возле церквей и храмов, могут быть составлены протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы") и наложен штраф в размере 4 тысяч рублей.


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