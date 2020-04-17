В Москве и Подмосковье на Пасху будут усилены меры безопасности около храмов
18:30 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные и подмосковные полицейские усилят меры безопасности около храмов на Пасху, которая отмечается 19 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Полицейские Москвы и Московской области в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов", - сказал собеседник агентства. Также будут усилены и меры пожарной безопасности.
Источник подчеркнул, что на граждан, остановленных возле церквей и храмов, могут быть составлены протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы") и наложен штраф в размере 4 тысяч рублей.
НОВОСТИ
- 19:45 17.04.2020
- Санкт-Петербург: 137 медработников госпитализированы с подозрением на коронавирус
- 19:30 17.04.2020
- Стройки в Подмосковье возобновятся при первой возможности, компании должны быть готовы - губернатор Воробьев
- 19:15 17.04.2020
- Медицинской системе Москвы хватит запасов минимум на две недели - Собянин
- 17:59 17.04.2020
- Талибы освободили из плена 20 афганских силовиков
- 17:40 17.04.2020
- Новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей - Путин
- 17:12 17.04.2020
- Киев в данный момент является самым загрязненным городом мира - СМИ
- 17:00 17.04.2020
- Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно - Путин
- 16:32 17.04.2020
- Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы - Путин
- 16:12 17.04.2020
- Путин и Макрон обсудили возможность саммита "пятерки" СБ ООН в формате видеоконференции
- 16:00 17.04.2020
- Большинство россиян не планирует пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать