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Санкт-Петербург: 137 медработников госпитализированы с подозрением на коронавирус

19:45 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 140 медицинских работников госпитализированы в инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу главврач учреждения Денис Гусев.

"Всего у нас 405 пациентов. Это люди с подозрением [на коронавирус] или уже с подверженным диагнозом. Из них 137 - это медицинские работники", - сказал Гусев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее он сообщал, что в реанимации учреждения находятся трое медиков с коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1507 случаев заражения, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 192 человека, умерли семеро.


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