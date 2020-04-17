Медицинской системе Москвы хватит запасов минимум на две недели - Собянин

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система здравоохранения Москвы обеспечена дополнительными мощностями как минимум на две недели, в столице удалось создать необходимый "запас прочности". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в интервью Первому каналу.

"Для нас сегодня главная задача - обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя - мы точно обеспечены дополнительными мощностями", - сказал он.

"Не буду загадывать до конца, но по крайней мере на ближайшую перспективу, которую мы видим, мы уверены, что медицинская система справится с теми задачами, которые перед ней стоят. И это, пожалуй, самое главное", - добавил Собянин.

В Москве, по информации оперативного штаба, на утро пятницы было зафиксировано более 18 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.