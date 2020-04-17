Стройки в Подмосковье возобновятся при первой возможности, компании должны быть готовы - губернатор Воробьев

19:30

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в новом обращении к жителям региона остановился на ситуации в строительной отрасли:

Вы знаете, что мы в Подмосковье строим очень много, прежде всего жилья, и вводим больше всех в стране. В прошлом году - 8 миллионов квадратов. Эта отрасль имеет особое значение и для людей, и для нашей экономики. В ней работает более 300 тысяч человек одновременно. В стройке у нас с вами 1,5 тысячи домов. Не случайно, что только несколько стран решились остановить эту отрасль из-за коронавируса - мы проверили.

Поэтому президент вчера посвятил этой теме много времени и принял очень важное решение. Мы в свою очередь отработали с каждой строительной компанией. Наша цель - разработать единый, удобный, безопасный регламент. Введём его в начале следующей недели. С одной стороны, нужно - не подвергать риску людей. С другой - сделать так, чтобы стройка продолжалась.

При первой возможности мы откроем стройку. Девелоперские компании должны быть к этому готовы.

Теперь: какие новости для жителей? Вчера президент поддержал все регионы, и в частности, Московскую область. Ставка на ипотеку будет снижена. И очень заметно.

Если раньше она была в лучшем случае 9%, и платёж за двушку, как говорят в народе, стоимостью 8 миллионов составлял 57,5 тысяч рублей в месяц, то сейчас при ставке 6,5% он будет на 10 тысяч меньше - 47,7 тысяч. То есть ипотека станет более доступной и ляжет меньшим бременем на семейный бюджет. Кстати, в Московской области в ипотеку покупается 6 из 10 квартир в новостройках.

Кроме того, у нас сохранятся льготные программы, которыми также можно воспользоваться при приобретении квартиры. Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека - минус 3% к базовой ставке для тех, у кого в этом году родился первенец. Мы понимаем, что люди, которые уже заплатили за квартиру, беспокоятся, будут ли достроены их дома. Именно поэтому мы хотим оживить стройку. Быстрее дать старт. Но подчеркну еще раз - не в ущерб здоровью. Мы понимаем - здесь очень важно выдержать баланс: и карантин соблюсти, и стройку не положить на бок, чтобы всем вместе не остаться потом у разбитого корыта.

Отдельная программа по обманутым дольщикам. Там тоже приняты очень важные решения о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков. Это позволит нам завершить долгострой в том графике, который был запланирован.

Все строительные компании, если есть какие-то вопросы, должны напрямую работать с зампредом правительства Максимом Фоминым, такие команды я дал. Коллеги всегда на связи.