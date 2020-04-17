0
0
99
НОВОСТИ

Организацию вывоза из США российских граждан обсудил Лавров и Помпео - МИД РФ

20:30 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил организацию вывоза из Соединенных Штатов российских граждан, в том числе оказавшихся там школьников. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Затрагивались некоторые другие актуальные международные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня, включая организацию вывоза из США российских граждан, в том числе оказавшихся там в рамках образовательных программ учащихся средних школ", - информировали в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 17.04.2020
Из-за падением спроса РЖД отменяет дополнительные поезда на летний сезон и майские праздники
0
14
19:45 17.04.2020
Санкт-Петербург: 137 медработников госпитализированы с подозрением на коронавирус
0
158
19:30 17.04.2020
Стройки в Подмосковье возобновятся при первой возможности, компании должны быть готовы - губернатор Воробьев
0
164
19:15 17.04.2020
Медицинской системе Москвы хватит запасов минимум на две недели - Собянин
0
253
18:30 17.04.2020
В Москве и Подмосковье на Пасху будут усилены меры безопасности около храмов
0
248
17:59 17.04.2020
Талибы освободили из плена 20 афганских силовиков
0
247
17:40 17.04.2020
Новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей - Путин
0
313
17:12 17.04.2020
Киев в данный момент является самым загрязненным городом мира - СМИ
0
394
17:00 17.04.2020
Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно - Путин
0
334
16:32 17.04.2020
Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы - Путин
0
411

Возврат к списку