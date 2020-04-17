Организацию вывоза из США российских граждан обсудил Лавров и Помпео - МИД РФ
20:30 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил организацию вывоза из Соединенных Штатов российских граждан, в том числе оказавшихся там школьников. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Затрагивались некоторые другие актуальные международные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня, включая организацию вывоза из США российских граждан, в том числе оказавшихся там в рамках образовательных программ учащихся средних школ", - информировали в министерстве.
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