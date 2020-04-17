Из-за падением спроса РЖД отменяет дополнительные поезда на летний сезон и майские праздники
21:15 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РЖД выводят из обращения дополнительные поезда, ранее назначенные на летний сезон и майские праздники, в связи с падением спроса на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении холдинга.
Летом должны были курсировать 76 дополнительных поездов, на майских праздниках - 53.
РЖД традиционно назначают дополнительные и сезонные поезда во время повышенного спроса на путешествия. "Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия, целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует", - пояснили в холдинге.
Ранее РЖД отменили ряд поездов дальнего следования и сократили частоту курсирования некоторых из них. Также сократилась периодичность курсирования "Сапсанов".
По данным РЖД, 21 марта этого года наблюдается снижение пассажиропотока почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на май- июнь в среднем сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат.
Пассажирам, уже купившим билеты на отмененные поезда, предложат переоформить или вернуть их полную стоимость.
"При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг оперативно восстановит существующую маршрутную сеть и готов рассмотреть вопрос о назначении дополнительных поездов", - подчеркивают в РЖД.
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