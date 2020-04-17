Несмотря на коронавирус президент Бразилии предложил открыть границы с соседними странами
21:45 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил открыть границы страны с соседними государствами, несмотря на пандемию коронавируса. О соответствующей инициативе политик заявил в пятницу в ходе церемонии вступления в должность нового министра здравоохранения.
"Я полагаю, что необходимо открыть границы, мы, конечно, обсудим это с министрами. Почему закрыта граница с Парагваем? Там сухопутная граница, контролировать которую возможности нет. То же самое с Уругваем", - заявил глава государства. По его мнению, принятие самого решения при отсутствии возможности обеспечить его выполнение не имело смысла.
В середине марта в связи с распространением эпидемии коронавируса на южноамериканском континенте Бразилия объявила о закрытии сухопутного трансграничного сообщения с соседними государствами. Исключение было сделано только для лиц, проживающих в приграничных зонах, а также для перемещения товаров между странами. В конце месяца был введен полный запрет на въезд иностранцев. Срок действия первых таких ограничений истекает 19 апреля, другие продолжают действовать вплоть до конца месяца.
НОВОСТИ
- 22:45 17.04.2020
- Хакеры атаковали аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге - СМИ
- 22:15 17.04.2020
- Ректор Московской духовной сообщил о том, что болен легкой формой коронавируса
- 21:15 17.04.2020
- Из-за падением спроса РЖД отменяет дополнительные поезда на летний сезон и майские праздники
- 20:30 17.04.2020
- Организацию вывоза из США российских граждан обсудил Лавров и Помпео - МИД РФ
- 19:45 17.04.2020
- Санкт-Петербург: 137 медработников госпитализированы с подозрением на коронавирус
- 19:30 17.04.2020
- Стройки в Подмосковье возобновятся при первой возможности, компании должны быть готовы - губернатор Воробьев
- 19:15 17.04.2020
- Собянин: Новые больничные мощности будут вводиться с учетом появившегося запаса прочности
- 18:30 17.04.2020
- В Москве и Подмосковье на Пасху будут усилены меры безопасности около храмов
- 17:59 17.04.2020
- Талибы освободили из плена 20 афганских силовиков
- 17:40 17.04.2020
- Новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать