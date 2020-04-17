Ректор Московской духовной сообщил о том, что болен легкой формой коронавируса

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) подтвердил, что заболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Об этом он написал в своем канале в Telegram в пятницу.

"Про меня пошли гулять слухи. Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой легкая форма коронавируса и сегодня произошел перелом в течении болезни - вернулись запахи. <...> Я заразился в храме на службе. Хотя мы в академии строго соблюдали гигиенические нормы", - написал ректор.