Ректор Московской духовной сообщил о том, что болен легкой формой коронавируса
22:15 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) подтвердил, что заболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Об этом он написал в своем канале в Telegram в пятницу.
"Про меня пошли гулять слухи. Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой легкая форма коронавируса и сегодня произошел перелом в течении болезни - вернулись запахи. <...> Я заразился в храме на службе. Хотя мы в академии строго соблюдали гигиенические нормы", - написал ректор.
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