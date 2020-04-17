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Хакеры атаковали аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге - СМИ

22:45 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько кибератак отразили в течение последних дней технические службы международного аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге. Об этом информировала в пятницу официальный представитель "воздушной гавани" чешской столицы Катержина Павликова, слова которой привело Чешское радио.

"Хакерские атаки, с которыми мы сталкивались в последние дни, удалось отразить, - отметила она. - Нападавшие пытались получить пароли для подключения к компьютерной системе аэропорта. Взлом осуществить не удалось".

Чешские СМИ ранее в пятницу сообщили о хакерских атаках на компьютерные системы крупнейших больниц городов Острава и Оломоуц, расположенных на северо-востоке республики. Техническим службам клиник удалось их отразить.

О повышении угрозы кибератак на стратегические объекты, к которым относятся, в частности, больницы, предупредили недавно чешские спецслужбы. Откуда они могут осуществляться, не уточняется.

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