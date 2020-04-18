В случае необходимости пропускной режим в Москве может быть ужесточен - Собянин

08:30 Источник: Газета.Ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. Он подчеркнул, что необходимые инструменты для этого существуют.

Однако Собянин также отметил, что в настоящий период времени большинство жителей столицы соблюдает пропускной режим.

Он добавил, что эффект от его введения хороший.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусом. При этом 2 590 человек уже вылечились. Газета.Ru