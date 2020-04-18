Перенесен срок предоставления деклараций о доходах чиновников
08:40 18.04.2020 Источник: РБК
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
В документе отмечается, что решение принято из-за действующих в России ограничительных и иных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Как говорится в указе, он касается и руководителей федеральных госучреждений — правительство должно продлить до 1 августа срок представления данных об их доходах и расходах за прошлый год. РБК
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