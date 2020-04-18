0
0
63
НОВОСТИ

Перенесен срок предоставления деклараций о доходах чиновников

08:40 18.04.2020 Источник: РБК

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что решение принято из-за действующих в России ограничительных и иных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как говорится в указе, он касается и руководителей федеральных госучреждений — правительство должно продлить до 1 августа срок представления данных об их доходах и расходах за прошлый год.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 18.04.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
0
83
08:50 18.04.2020
Лукашенко негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства
0
100
08:30 18.04.2020
В случае необходимости пропускной режим в Москве может быть ужесточен - Собянин
0
112
22:45 17.04.2020
Хакеры атаковали аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге - СМИ
0
622
22:15 17.04.2020
Ректор Московской духовной академии сообщил о том, что болен легкой формой коронавируса
0
668
21:45 17.04.2020
Несмотря на коронавирус президент Бразилии предложил открыть границы с соседними странами
0
632
21:15 17.04.2020
Из-за падением спроса РЖД отменяет дополнительные поезда на летний сезон и майские праздники
0
723
20:30 17.04.2020
Организацию вывоза из США российских граждан обсудил Лавров и Помпео - МИД РФ
0
654
19:45 17.04.2020
Санкт-Петербург: 137 медработников госпитализированы с подозрением на коронавирус
0
807
19:30 17.04.2020
Стройки в Подмосковье возобновятся при первой возможности, компании должны быть готовы - губернатор Воробьев
0
689

Возврат к списку