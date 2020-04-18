Лукашенко негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства
08:50 18.04.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
"Тесты - ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусный", - заявил Лукашенко, слова которого привел телеканал СТВ.
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