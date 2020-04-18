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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля

09:00 18.04.2020 Источник: Lenta.ru

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля. Согласно сайту, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 243 710.

За все время пандемии коронавируса скончались 154,2 тысячи человек, вылечились более 569,5 тысячи. Антилидерами по уровню заражений остаются США (701,6 тысячи), Испания(190,8 тысячи), Италия (172,4 тысячи), Франция (149,1 тысячи), Германия (141,3 тысячи) и Великобритания (109,7 тысячи).

В России число скончавшихся выросло до 294. Всего в стране зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения, из них за последние сутки — свыше четырех тысяч случаев. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии, Испании, Франции, Великобритании и США.  Lenta.Ru

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