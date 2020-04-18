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НОВОСТИ

Задержан исполняющий обязанности замглавы Хакасии

09:30 18.04.2020 Источник: РБК

В Абакане задержали исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, сообщается на сайте правительства республики.

Новикова задержали 17 апреля. Его подозревают в получении взятки, ее сумма не уточняется. Возбуждено уголовное дело.  РБК

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