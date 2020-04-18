В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, погибли трое - источник
10:00 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.
"Во время выполнения учебно-тренировочного полета упал легкомоторный самолет марки Л-4. На борту находились 3 человек, по предварительный данным, они погибли", - сказал собеседник агентства.
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