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НОВОСТИ

США расследуют обстоятельства возникновения пандемии и происхождение коронавируса - Трамп

15:00 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить [что произошло], - сказал Трамп. - Это пришло из Китая, 184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло".

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