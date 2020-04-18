Четвертого погибшего при крушении самолета в Хабаровском крае нашли под обломками
11:30 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае. Об этом в субботу сообщили ТАСС в администрации Хабаровского района региона.
Ранее сообщалось, что при крушении погибло трое.
"Тело четвертого нашли под обломками самолета. Личности устанавливаются", - сказал представитель района.
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