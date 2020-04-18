Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение
16:00 18.04.2020 Источник: Газета.Ru
Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNEws. Он заявил, этот вирус создали молекулярные биологи.
Ученый также рассказал, что с COVID-19 случилась «манипуляция», так как в него были включены частицы ВИЧ.
При этом он отметил, что не знает о том, кто, для какой цели и почему создал данный вирус.
«Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», — предположил Монтанье.
Также в беседе с журналистами портала Pourquoi docteur нобелевский лауреат заявил, что короновирус вышел из лаборатории китайского города Ухань. Газета.Ru
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