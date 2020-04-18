Из-за коронавируса в мире может возникнуть дефицит кофе

12:00 Источник: Эхо Москвы

Из-за пандемии в мире может возникнуть дефицит кофе. Такой прогноз приводит агентство «Блумберг». Появились опасения, что распространение коронавируса в странах Южной Америки приведет к нехватке рабочих для сбора кофейных зерен. Наиболее трудная ситуация сложилась в Бразилии, Колумбии и Перу, на которые приходятся примерно две третьих мировых поставок кофейных зерен сорта арабика. Эхо Москвы