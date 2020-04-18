Из-за коронавируса в мире может возникнуть дефицит кофе
12:00 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Из-за пандемии в мире может возникнуть дефицит кофе. Такой прогноз приводит агентство «Блумберг». Появились опасения, что распространение коронавируса в странах Южной Америки приведет к нехватке рабочих для сбора кофейных зерен. Наиболее трудная ситуация сложилась в Бразилии, Колумбии и Перу, на которые приходятся примерно две третьих мировых поставок кофейных зерен сорта арабика. Эхо Москвы
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