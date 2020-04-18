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Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

12:30 18.04.2020 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». Выпуск опубликован в YouTube.

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, выборы в Донбассе состоятся только после того, как украинские власти получат контроль над границей с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, и пообещал выйти из переговоров в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.  Lenta.Ru

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