В РФ расширили категорию лиц, которым выдается служебный паспорт при поездках за рубеж
14:00 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы
В России вступил в силу закон, расширяющий категорию лиц, которым выдается служебный паспорт при поездках за рубеж. Речь идет о сотрудниках организаций, которые управляют зарубежным имуществом страны. По замыслу авторов этой инициативы, таким работникам будет легче отправиться в служебную командировку, поскольку визы им будут запрашиваться по линии МИДа. Новые нормы коснутся и сотрудников подрядных организаций, которые выполняют за рубежом госконтракты. Как следует из вступившего в силу закона, им служебный паспорт может быть выдан на срок работ, но не более, чем на пять лет.
Причиной, по которой были приняты эти нормы, парламентарии и дипломаты называли визовые проблемы у этих категорий россиян. Как утверждают в российском внешнеполитическом ведомстве, в США, Великобритании и Канаде постепенно усложняют выдачу виз для них по обычным заграничным паспортам. Это приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, и угрожает работе российских представительств за рубежом, настаивают в МИДе.
По данным властей, новые нормы о выдаче служебных паспортов коснутся около 1,5 тысяч работников. Эхо Москвы
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