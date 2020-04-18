Использование одноразовых билетов на транспорте Москвы с 22 апреля будет невозможно
10:30 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы приостановят с 22 апреля использование в общественном транспорте одноразовых билетов, воспользоваться можно будет картами "Тройка" и "Стрелка". Об этом сообщил в субботу на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
"Начиная с 22 апреля 2020 г. для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области (далее - электронные карты). Повторяю - только электронные карты. Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть", - написал он.
Также в Москве будут использовать камеры фотовидеофиксации для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки", - написал мэр в своем блогу.
Он добавил, что машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.
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