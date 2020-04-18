Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 36,7 тыс. человек
11:00 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и сейчас составляет 36 793 человека во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 3 057 человек, 313 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период - 3 057. За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек", - говорится в сообщении штаба.
Новые 2 649 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 20 тыс. 754 заразившихся. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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