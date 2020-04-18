0
0
181
НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 36,7 тыс. человек

11:00 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и сейчас составляет 36 793 человека во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 3 057 человек, 313 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период - 3 057. За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 2 649 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 20 тыс. 754 заразившихся. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 18.04.2020
Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
0
17
12:00 18.04.2020
Из-за коронавируса в мире может возникнуть дефицит кофе
0
79
11:30 18.04.2020
Четвертого погибшего при крушении самолета в Хабаровском крае нашли под обломками
0
144
10:30 18.04.2020
Использование одноразовых билетов на транспорте Москвы с 22 апреля будет невозможно
0
214
10:00 18.04.2020
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, погибли трое - источник
0
238
09:30 18.04.2020
Задержан исполняющий обязанности замглавы Хакасии
0
280
09:00 18.04.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
0
376
08:50 18.04.2020
Лукашенко негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства
0
321
08:40 18.04.2020
Перенесен срок предоставления деклараций о доходах чиновников
0
289
08:30 18.04.2020
В случае необходимости пропускной режим в Москве может быть ужесточен - Собянин
0
294

Возврат к списку