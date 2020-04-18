В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом
13:35 18.04.2020
Для противодействия распространению коронавируса в Москве вводят новые меры безопасности и изменения в пропускной режим, установленный на прошлой неделе. Ограничения на передвижение граждан по городу, по словам мэра Сергея Собянина, уже привело к сокращению потоков пассажиров и автомобилей. Их стало почти на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако контролировать тот поток приходится в ручном режиме. «Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам», — написал градоначальник на своем сайте.
С 22 апреля москвичи смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных билетов, записанных на «Тройку» или «Стрелку», месячного проездного билета (без лимита поездок на трамвае, автобусе, троллейбусе и с лимитом 70 поездок для поездок в метро, монорельсе или Московском центральном кольце), а также при помощи социальной карты жителей Москвы и Московской области. Номер своей карты нужно указать при оформлении цифрового пропуска, который сейчас нужен для передвижения по городу. Остальные проездные будут на время отключены.
Для того, чтобы ездить по городу на автомобиле, необходимо оформить цифровой пропуск, указав госномера транспортного средства. Контролировать соблюдение пропускного режима при поездках на машинах будут камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.
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