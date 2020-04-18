До конца апреля в Подмосковье подготовят более 7 тысяч коек для больных коронавирусом

15:15

Фото пресс-службы правительства Московской области

18 апреля губернатор Московской областипровел видеосовещание с главами городских округов, подвел итоги прошедшей недели и наметил план действий по борьбе с коронавирусом на предстоящий период.

В частности, до конца апреля количество инфекционных коек в Подмосковье должно составить 7567, из них 5929 с кислородом, в том числе 509 с ИВЛ. Медики, работающие с COVID-19, до конца пандемии будут получать федеральную и региональную надбавки. В среднем для врачей это 170 тыс. руб., для среднего персонала - 100 тыс., для младшего - 50 тыс. руб. Медики будут бесплатно проживать в гостиницах, их отвезут на работу и обратно, а также компенсируют затраты на питание.

Ограничительные меры в отношении передвижения граждан будут продлены до 1 мая. Напомним, с 15 апреля в регионе действуют обязательные цифровые пропуска. Кроме того, в Подмосковье возобновят работу стройки с соблюдением строгих мер безопасности.

Также сегодня Андрей Воробьёв подписал постановление, добавляющее со среды 22 апреля новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье. На общественном транспорте будут действовать только электронные средства платежа (карты Стрелка, Тройка, социальные карты). Если в цифровом пропуске не будет указан номер карты, проезд будет невозможен.

Для волонтеров вводится специальный тип цифрового пропуска. Обладатели удостоверений государственного образца (военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты и т.д.) должны оформлять цифровой пропуск с указанием номера личной и служебной машин, а также электронных карт. Аналогичные правила действуют для журналистов.

Кроме того, подписано постановление по новым мерам борьбы с коронавирусом. Согласно этому документу, медиков будут размещать в гостиницах и бесплатно доставлять их туда и обратно. А больным, в том числе ОРВИ, будут выдавать бесплатные лекарства.

Георгий Соловьев