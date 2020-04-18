Путин не пойдет на пасхальное богослужение, но посетит часовню в своей резиденции - Песков
17:00 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в этом году, он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново- Огарево и поставит свечу. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево, - сказал представитель Кремля. - Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции".
Песков добавил, что по случаю Пасхи президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.
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