В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусом и их соседей

17:30 Источник: РБК

В Москве власти аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусной инфекцией и их соседей по жилплощади, так как они обязаны соблюдать строгий домашний карантин. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

Пропускной режим действует в столице с полуночи 15 апреля. Москвичи обязаны получать пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте. РБК