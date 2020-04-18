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В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусом и их соседей

17:30 18.04.2020 Источник: РБК

В Москве власти аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусной инфекцией и их соседей по жилплощади, так как они обязаны соблюдать строгий домашний карантин. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

Пропускной режим действует в столице с полуночи 15 апреля. Москвичи обязаны получать пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте.  РБК

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