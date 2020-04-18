Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Бориса Немцова

18:00 Источник: Эхо Москвы

Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь российского политика Бориса Немцова. Как сообщает местная пресса со ссылкой на письмо российских дипломатов в МИД Чехии, российская внешнеполитическая миссия формально будет располагаться по адресу своего консульского отдела.

По данным журналистов чешского сетевого издания Aktuálně, посольство России в Праге, несмотря на то, что находится на площади Бориса Немцова, будет подписывать свою дипломатическую корреспонденцию иным адресом. Формально будет использоваться адрес расположенного в полукилометре от посольской резиденции консульского офиса на улице Коруновачни 34. Российское посольство на запрос чешского онлайн-издания о том, почему оно изменило свою официальную резиденцию на второе здание, не ответило. Мэр Праги Зденек Гржиб заявил журналистам, что подобные усилия кажутся ему странными, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером России. В день пятой годовщины со дня убийства российского политика 27 февраля в Праге прошла торжественная церемония переименования площади «Под каштанами», рядом с которой находится ряд диппредставительств, в том числе, российское и офис ОБСЕ, в площадь Бориса Немцова.

На официальном сайте посольства России в Чехии в качестве нынешнего адреса указано название площади, которой больше не существует.

В МИДе европейской страны чешским журналистам подтвердили, что российское посольство сообщило об изменении своего адреса и назвали это «административным шагом». Эхо Москвы