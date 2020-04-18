Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Бориса Немцова
18:00 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь российского политика Бориса Немцова. Как сообщает местная пресса со ссылкой на письмо российских дипломатов в МИД Чехии, российская внешнеполитическая миссия формально будет располагаться по адресу своего консульского отдела.
По данным журналистов чешского сетевого издания Aktuálně, посольство России в Праге, несмотря на то, что находится на площади Бориса Немцова, будет подписывать свою дипломатическую корреспонденцию иным адресом. Формально будет использоваться адрес расположенного в полукилометре от посольской резиденции консульского офиса на улице Коруновачни 34. Российское посольство на запрос чешского онлайн-издания о том, почему оно изменило свою официальную резиденцию на второе здание, не ответило. Мэр Праги Зденек Гржиб заявил журналистам, что подобные усилия кажутся ему странными, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером России. В день пятой годовщины со дня убийства российского политика 27 февраля в Праге прошла торжественная церемония переименования площади «Под каштанами», рядом с которой находится ряд диппредставительств, в том числе, российское и офис ОБСЕ, в площадь Бориса Немцова.
На официальном сайте посольства России в Чехии в качестве нынешнего адреса указано название площади, которой больше не существует.
В МИДе европейской страны чешским журналистам подтвердили, что российское посольство сообщило об изменении своего адреса и назвали это «административным шагом». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:30 18.04.2020
- Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения
- 17:42 18.04.2020
- Число машин на дорогах Московской области за неделю снизилось на 21%
- 17:30 18.04.2020
- В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусом и их соседей
- 17:00 18.04.2020
- Путин не пойдет на пасхальное богослужение, но посетит часовню в своей резиденции - Песков
- 16:00 18.04.2020
- Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение
- 15:15 18.04.2020
- До конца апреля в Подмосковье подготовят более 7 тысяч коек для больных коронавирусом
- 15:00 18.04.2020
- США расследуют обстоятельства возникновения пандемии и происхождение коронавируса - Трамп
- 14:33 18.04.2020
- По решению Собянина предприниматели получат рассрочку на 3,6 млрд рублей для выкупа недвижимости
- 14:00 18.04.2020
- В РФ расширили категорию лиц, которым выдается служебный паспорт при поездках за рубеж
- 13:35 18.04.2020
- В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать