0
0
83
НОВОСТИ

Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Бориса Немцова

18:00 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь российского политика Бориса Немцова. Как сообщает местная пресса со ссылкой на письмо российских дипломатов в МИД Чехии, российская внешнеполитическая миссия формально будет располагаться по адресу своего консульского отдела.

По данным журналистов чешского сетевого издания Aktuálně, посольство России в Праге, несмотря на то, что находится на площади Бориса Немцова, будет подписывать свою дипломатическую корреспонденцию иным адресом. Формально будет использоваться адрес расположенного в полукилометре от посольской резиденции консульского офиса на улице Коруновачни 34. Российское посольство на запрос чешского онлайн-издания о том, почему оно изменило свою официальную резиденцию на второе здание, не ответило. Мэр Праги Зденек Гржиб заявил журналистам, что подобные усилия кажутся ему странными, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером России. В день пятой годовщины со дня убийства российского политика 27 февраля в Праге прошла торжественная церемония переименования площади «Под каштанами», рядом с которой находится ряд диппредставительств, в том числе, российское и офис ОБСЕ, в площадь Бориса Немцова.

На официальном сайте посольства России в Чехии в качестве нынешнего адреса указано название площади, которой больше не существует.

В МИДе европейской страны чешским журналистам подтвердили, что российское посольство сообщило об изменении своего адреса и назвали это «административным шагом».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 18.04.2020
Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения
0
33
17:42 18.04.2020
Число машин на дорогах Московской области за неделю снизилось на 21%
0
114
17:30 18.04.2020
В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусом и их соседей
0
146
17:00 18.04.2020
Путин не пойдет на пасхальное богослужение, но посетит часовню в своей резиденции - Песков
0
184
16:00 18.04.2020
Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение
0
332
15:15 18.04.2020
До конца апреля в Подмосковье подготовят более 7 тысяч коек для больных коронавирусом
0
263
15:00 18.04.2020
США расследуют обстоятельства возникновения пандемии и происхождение коронавируса - Трамп
0
340
14:33 18.04.2020
По решению Собянина предприниматели получат рассрочку на 3,6 млрд рублей для выкупа недвижимости
0
309
14:00 18.04.2020
В РФ расширили категорию лиц, которым выдается служебный паспорт при поездках за рубеж
0
394
13:35 18.04.2020
В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом
0
345

Возврат к списку