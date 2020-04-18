Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения

18:30 Источник: Эхо Москвы

Королева Великобритании Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее 94-летия. Эту дату планируют отмечать во вторник. Как передает агентство Reuters, британский монарх обратилась с такой просьбой впервые за 68 лет пребывания на престоле. Она считает неуместными подобные торжества в условиях пандемии. Эхо Москвы