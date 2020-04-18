Минздрав РФ одобрил применение китайского препарата гидроксихлорохин при коронавирусе
19:00 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России считает, что препятствий для использования незарегистрированного в РФ китайского препарата гидроксихлорохин для лечения новой коронавирусной инфекции нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе министерства.
Ранее Правительство РФ поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять и передавать другим медицинским организациям незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин в количестве 68,6 тыс. упаковок для лечения коронавирусной инфекции.
"С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для его производства применяется идентичная или схожая по качеству активная фармацевтическая субстанция, использующаяся для производства готовой формы препарата как в Китае, так и в России.
"Наличие сертификата GMP подтверждает тот факт, что производство соответствует всем международным требованиям качества, предъявляемых к производству лекарственных средств. Дополнительной гарантией качества препарата является сертификат качества на серию препарата, который предъявлен производителем", - отметил заместитель генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Вадим Меркулов, слова которого приводит пресс-служба
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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