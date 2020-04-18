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Число машин на дорогах Московской области за неделю снизилось на 21%

17:42 18.04.2020 Источник: НГ-Online

На дорогах Московской области число транспортных средств увеличилось на 11%  по отношению к четвергу, но на 21% снизилось по сравнению с прошлой неделей, -сообщает Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Количество нарушений правил дорожного движения выросло на 16% к четвергу — 80 тысяч за сутки, что на 20% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

На областных дорогах задержано 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшие сутки зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 2 человека, 5 участников дорожного движения получили травмы.

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