Число машин на дорогах Московской области за неделю снизилось на 21%
17:42 18.04.2020 Источник: НГ-Online
На дорогах Московской области число транспортных средств увеличилось на 11% по отношению к четвергу, но на 21% снизилось по сравнению с прошлой неделей, -сообщает Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Количество нарушений правил дорожного движения выросло на 16% к четвергу — 80 тысяч за сутки, что на 20% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
На областных дорогах задержано 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшие сутки зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 2 человека, 5 участников дорожного движения получили травмы.
НОВОСТИ
- 18:30 18.04.2020
- Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения
- 18:00 18.04.2020
- Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Бориса Немцова
- 17:30 18.04.2020
- В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусом и их соседей
- 17:00 18.04.2020
- Путин не пойдет на пасхальное богослужение, но посетит часовню в своей резиденции - Песков
- 16:00 18.04.2020
- Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение
- 15:15 18.04.2020
- До конца апреля в Подмосковье подготовят более 7 тысяч коек для больных коронавирусом
- 15:00 18.04.2020
- США расследуют обстоятельства возникновения пандемии и происхождение коронавируса - Трамп
- 14:33 18.04.2020
- По решению Собянина предприниматели получат рассрочку на 3,6 млрд рублей для выкупа недвижимости
- 14:00 18.04.2020
- В РФ расширили категорию лиц, которым выдается служебный паспорт при поездках за рубеж
- 13:35 18.04.2020
- В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать