Талибов призвали прекратить огонь на время борьбы с коронавирусом

18:45 Источник: НГ-Online

Фото из официального аккаунта администрации президента

Афганистана в Twitter

Президент Афганистанапризвал «Талибан» (организация запрещена в РФ) согласиться на режим прекращения огня на всей территории страны, чтобы дать возможность правительству сосредоточиться на борьбе с пандемией COVID-19. Предложение отказаться от боевых действий и террористических атак Ашраф Гани сделал талибам в ходе специального заседания кабинета министров, которое было посвящено организации мер против распространения коронавирусной инфекции.

По словам президента Гани, пандемия COVID-19 может спровоцировать кризис системы здравоохранения в стране. Борьба же с террористическими вылазками талибов отвлекает силы и ресурсы правительства, необходимые для поддержки медицинских работников, больниц, проведения карантинных мероприятий. «Я призываю «Талибан» прекратить огонь, чтобы не допустить кризиса в здравоохранении», - сказал президент Афганистана. Пока лидеры талибов никак не отреагировали на инициативу главы афганского государства. В настоящее время в Афганистане зарегистрировано более 800 инфицированных COVID-19.

«В ходе совещания с членами правительства Ашраф Гани поблагодарил всех работников сферы здравоохранения за самоотверженный труд на переднем крае борьбы с невидимым врагом - коронавирусом, и призвал сограждан в эти трудные дни оказывать помощь друг другу», - сообщают источники «НГ» в Кабуле. Президент Афганистана также выразил благодарность военнослужащим и сотрудникам полиции за обеспечение безопасности в местах проведения карантинных мероприятий, а также за успешное противодействие вылазкам террористов.

Андрей Серенко