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Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с пандемией

19:30 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с коронавирусом. Возможные варианты военное ведомство должно представить к 22 апреля. Ранее по поручению президента в армии уже провели проверку готовности в связи с COVID-19. Привлечение ВС к борьбе с COVID-19 президент допустил еще 13 апреля.  Эхо Москвы

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