0
0
87
НОВОСТИ

Владимир Жириновский призвал арестовать коммунистов за возможный сбор перед мавзолеем

20:30 18.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жириновский призвал арестовать коммунистов за возможный сбор перед мавзолеем. Лидер ЛДПР заявил, что члены КПРФ должны быть арестованы, если в день рождения Ленина 22 апреля они совершат традиционное возложение цветов к мавзолею.

Политик призвал полицию запретить подобные действия в период необходимой самоизоляции.

В КПРФ высказывание Владимира Жириновского объяснили его «антисоветской» позицией. Там также завили, что намерены проводить свои мероприятия в соответствии с законом и санитарными нормами.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 18.04.2020
Польша отправит в США медиков для помощи в борьбе с коронавирусом
0
102
20:00 18.04.2020
Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тысячу
0
189
19:30 18.04.2020
Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с пандемией
0
223
19:00 18.04.2020
Минздрав РФ одобрил применение китайского препарата гидроксихлорохин при коронавирусе
0
234
18:45 18.04.2020
Талибов призвали прекратить огонь на время борьбы с коронавирусом
0
231
18:30 18.04.2020
Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения
0
252
18:00 18.04.2020
Посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Бориса Немцова
0
410
17:30 18.04.2020
В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусом и их соседей
0
299
17:00 18.04.2020
Путин не пойдет на пасхальное богослужение, но посетит часовню в своей резиденции - Песков
0
333
16:42 18.04.2020
В Московской области выросло число нарушений ПДД при уменьшении числа машин на дорогах
0
330

Возврат к списку