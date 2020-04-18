Владимир Жириновский призвал арестовать коммунистов за возможный сбор перед мавзолеем

20:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жириновский призвал арестовать коммунистов за возможный сбор перед мавзолеем. Лидер ЛДПР заявил, что члены КПРФ должны быть арестованы, если в день рождения Ленина 22 апреля они совершат традиционное возложение цветов к мавзолею.

Политик призвал полицию запретить подобные действия в период необходимой самоизоляции.

В КПРФ высказывание Владимира Жириновского объяснили его «антисоветской» позицией. Там также завили, что намерены проводить свои мероприятия в соответствии с законом и санитарными нормами. Говорит Москва