Польша отправит в США медиков для помощи в борьбе с коронавирусом
21:00 18.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша решила отправить в США группу медиков, которые помогут американским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа. Как сообщил в субботу представитель канцелярии президента Кшиштоф Щерский, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президентов двух стран Анджея Дуды и Дональда Трампа.
По его словам, миссия польских медиков отправится в Чикаго. Помимо поддержки местных врачей, они пройдут практику в области лечения пациентов с коронавирусом. "Есть шанс, что текущая драматичная ситуация еще больше углубит польско-американские отношения", - сказал он.
Помимо этого, Трамп и Дуда обсудили сотрудничество исследовательских институтов, работающих над созданием прививки от коронавируса и лекарств, которые помогают в лечении вызываемого им заболевания. "Во-вторых, речь шла о современных быстрых тестах на коронавирус, которые Польша хочет получить из США", - указал Щерский.
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