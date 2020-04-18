Польша отправит в США медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша решила отправить в США группу медиков, которые помогут американским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа. Как сообщил в субботу представитель канцелярии президента Кшиштоф Щерский, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президентов двух стран Анджея Дуды и Дональда Трампа.

По его словам, миссия польских медиков отправится в Чикаго. Помимо поддержки местных врачей, они пройдут практику в области лечения пациентов с коронавирусом. "Есть шанс, что текущая драматичная ситуация еще больше углубит польско-американские отношения", - сказал он.

Помимо этого, Трамп и Дуда обсудили сотрудничество исследовательских институтов, работающих над созданием прививки от коронавируса и лекарств, которые помогают в лечении вызываемого им заболевания. "Во-вторых, речь шла о современных быстрых тестах на коронавирус, которые Польша хочет получить из США", - указал Щерский.