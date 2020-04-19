Трамп : У нас очень хорошие отношения с Россией...

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, пытаются ли "противники США", такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность. "Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой", - ответил Трамп.

"Я работал над этим с [президентом России Владимиром] Путиным и королем [Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом]. Президент Путин вел себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку - прим. ТАСС)", - добавил хозяин Белого дома.