Трамп : У нас очень хорошие отношения с Россией...
09:00 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.
Американскому лидеру был задан вопрос о том, пытаются ли "противники США", такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность. "Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой", - ответил Трамп.
"Я работал над этим с [президентом России Владимиром] Путиным и королем [Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом]. Президент Путин вел себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку - прим. ТАСС)", - добавил хозяин Белого дома.
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