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Облачную погоду с осадками ожидают синоптики в Москве 19 апреля

09:09 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачая погода, временами осадки и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

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