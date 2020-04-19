В Москве нет дефицита мест в больницах - Депздрав
09:12 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резерв мощностей для лечения больных остается в Москве, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, количество госпитализированных в Москве остается стабильным. Об этом сообщил в воскресенье руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тыс. человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс.", - сказал Хрипун.
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