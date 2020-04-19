0
0
89
НОВОСТИ

В Москве нет дефицита мест в больницах - Депздрав

09:12 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резерв мощностей для лечения больных остается в Москве, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, количество госпитализированных в Москве остается стабильным. Об этом сообщил в воскресенье руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тыс. человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс.", - сказал Хрипун.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 19.04.2020
Путин: Ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, у нас есть все для решения проблемы [+ВИДЕО]
0
50
09:17 19.04.2020
Глава Уханьского института вирусологии считает, что у людей нет пока знаний, чтобы самим создать вирус, подобный COVID-19
0
92
09:09 19.04.2020
Облачную погоду с осадками ожидают синоптики в Москве 19 апреля
0
100
09:00 19.04.2020
Трамп : У нас очень хорошие отношения с Россией...
0
116
21:00 18.04.2020
Польша отправит в США медиков для помощи в борьбе с коронавирусом
0
742
20:30 18.04.2020
Владимир Жириновский призвал арестовать коммунистов за возможный сбор перед мавзолеем
0
785
20:00 18.04.2020
Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тысячу
0
958
19:30 18.04.2020
Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с пандемией
0
922
19:00 18.04.2020
Минздрав РФ одобрил применение китайского препарата гидроксихлорохин при коронавирусе
0
797
18:45 18.04.2020
Талибов призвали прекратить огонь на время борьбы с коронавирусом
0
759

Возврат к списку