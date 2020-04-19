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Глава Уханьского института вирусологии считает, что у людей нет пока знаний, чтобы самим создать вирус, подобный COVID-19

09:17 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечество пока не располагает необходимыми знаниями для искусственного создания вируса, который по своим характеристикам был бы похож на коронавирус нового типа. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая в субботу заявил глава отделения Академии наук Китая в городе Ухань, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

"Существует большое количество публикаций в научных изданиях. Исходя из моего понимания вирусологии, если говорить об искусственном синтезировании такого вируса, то сейчас нет никаких свидетельств, указывающих на то, что вирус был искусственно синтезирован", - указал он в опубликованном интервью.

"Некоторые специалисты полагают, если бы такой вирус был искусственно синтезирован, то такие ученые своими знаниями превосходили бы обычных людей. А объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества. Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - добавил специалист.

В состав Уханьского института вирусологии входит единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 - наивысшему уровню биологической безопасности. Это позволяет сотрудникам лаборатории исследовать возбудителей наиболее опасных в мире заболеваний.

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