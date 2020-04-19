В Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом - Ракова
10:10 19.04.2020 Источник: Интерфакс
В Москве от коронавируса вылечились уже 1763 человека, сообщила в воскресенье журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве выздоровели еще 84 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763", - сказала Ракова.
Она также отметила, что по предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. "Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом", - сообщила Ракова.
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